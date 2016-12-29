أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

107 حوادث مرورية في فترة الضباب بدبي

Google+ Print
107 حوادث مرورية في فترة الضباب بدبي 107 حوادث مرورية في فترة الضباب بدبي

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي خلال فترة الضباب 107 مرورية وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي منذ السادسة وحتى العاشرة صباح اليوم(الخميس)، فيما تلقت الإدارة 1164 مكالمة هاتفية في الفترة ذاتها.

وناشد المقدم محمد جمعه أمان مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو لاسيما خلال أوقات الضباب، مطالبا إياهم باستخدام الإضاءة الخاصة بالضباب، واستخدام الإشارة الدالة على الانتقال عند التحرك من مسرب إلى آخر.

وأكد المقدم على أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل والتوجه إلى أقرب مركز شرطة عند وقوع حوادث بسيطة لا تسفر عنها إصابات، وتجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق، حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة خلال الضباب إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أية طوارئ على الطريق.
> ونبه السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة