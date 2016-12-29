زايد للإسكان يعتمد أسماء 723 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 723 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 428.600.000 مليون درهم.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، على أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يؤكد دوماً حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني والأمان المعيشي وتوفير احتياجات المواطنين من السكن وتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية الأمر الذي يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن ويحقق السعادة المنشودة لهم.

كما أكد أعضاء مجلس إدارة البرنامج حرص البرنامج في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء مجتمعات متماسكة ودفع عجلة التنمية والتطوير والمساهمة الفاعلة في تطوير آليات العمل من خلال إطلاق المبادرات التي من شأنها اختصار إجراءات الحصول على المسكن للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 .

> وقالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج "إن البرنامج حرص في ختام العام أن يتوج مسيرته الحافلة بالإنجازات بإسعاد دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني الذين يوليهم البرنامج اهتماما خاصا ويسخر كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الاستقرار لهم.

> الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 592 قرضاً و131 منحة سكنية وتنوعت ما بين 555 من فئة بناء جديد و34 من فئة استكمال مسكن و9 من فئة إضافة على مسكن و13 من فئة صيانة مسكن و13 من فئة شراء مسكن و99 من فئة مسكن حكومي.

مجالات الاستفادة من الدعم السكني

وقال المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، أنه بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم ويأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفا لاحتياجات المتعاملين المختلفة وحرصا على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب لهم.

> استلام قرارات الدعم السكني

وأوضح محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ 723 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قرارات الدعم السكني عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى مقر البرنامج لاستلام قراراتهم. وأضاف لوتاه، أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

> كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" ونظام "مجمعات زايد" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج بدبي ومراكز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة والفجيرة.

إجراءات ما بعد صدور قرار الدعم السكني

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج www.szhp.gov.ae على الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار الدعم السكني فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

يمكنكم الاطلاع على أسماء المواطنين من مستحقي قرارات الدعم السكني على الرابط أدناه

https://www.szhp.gov.ae/Admin/NewsObjects/611_F_AR_4_3.pdf