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تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي» لـ 2 مارس

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تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي» لـ 2 مارس تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي» لـ 2 مارس

مرسى

 

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التى قام بمنحها لنفسه لجلسة 2 مارس المقبل.

وكان طارق محمود المحامى بالنقض ومجلس الدولة، قد تقدم بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 ق، والتى طالب فيها بسحب جميع “الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات” التى منحها المعزول، محمد مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.

ونصت الدعوى بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت فى “قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـوشاح النيل – نوط الجمهورية من الدرجة الأولى – نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى – نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى – نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى”.

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