صور نجل الفنان محمد فؤاد ومدى الشبه بينهما

شيماء مصطفى

الفنان محمد فؤاد قد تربى على فن الزمن الجميل فهو من عشاق سماع كوكب الشرق والعندليب وهو من مواليد محافظة الاسماعيلية انتقلت عائلته الى القاهرة وعاش فى حى العباسية وحلون وعين شمس حتى ظل بهذا الحى اكثر من 25 عام فهو محب بطبعه للاحياء الشعبية ويظل محتفظاً بعلاقته وصداقته حتى الان ولذلك يطلق عليه ابن البلد منذ الطفولة وهو محب لكرة القدم وكانت بدايته مع الفنان عزت ابو عوف فى فرقته الفور

كان محمد فؤاد يحب أن يغنى منذ صغره لمطربين عرب وقام بفؤاد بتقديم العديد من الاغانى فى فرقة الفور ام ثم انتقل لشركة انتاج صوت الحب الذى انتجت له البوم فى السكة وتوالت بعدها الالبومات المختلفة والتى حققت نجاحات متتالية مع الجمهور ومن بعدها لمع النجم فى ذلك الوسط

وقد خاض النجم محمد فؤاد التجربة السنيمائية اكثر من مرة وذلك فى اول فيلم له مع الفنانة شويكار والفنان محمد لطفى فى امريكا شيكا بيكا وبعدها فيلم يوم حار جداً وفيلم القلب وما يعشق ثم اسماعيلية رايح جاى الذى حقق نجاح جماهيرى كبير والفيلم بطولة حنان ترك وخالد النبوى وقد انتشرت صور له مع نجله الاكبر عبدالرحمن وعلق محبى فؤاد عن مدى الشبه بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads