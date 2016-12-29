الاسباب التي جعلت دول الخليج تغضب من مصر

شيماء مصطفى

الدبلوماسية الخارجية تزداد ابتعادا عن دعم الدولة المصرية، حيث اهتمت جميع وسائل الإعلام المؤيد منها والمعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتغريده من عبد الخالق عبد الله مستشار محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، والتي قال فيها أن النظام المصري أصبح يشكل عبء سياسي ومادي على انظمه الدول الخليجية.

كما صرح أن فكره تخلى الدول الخليجية عن مصر في الوقت الراهن فكره غير واردة، كما كانت هناك تغريدات كثيرة والتي تتمحور حول الأنظمة الحاكمة في دول الخليج للنظام المصري حاليا، فقال عبد الله (إن إحباط الخليج تجاه النظام المصري يتصاعد يوميا)، كما يتصاعد أيضا الاستياء من الدبلوماسية المصرية والتي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه القضايا المصرية.

كما أكد عبد الله أن هناك استياء خلف الأبواب المغلقة من الدبلوماسية المصرية من قبل دول الخليج وهذا بعد موقف مصر في مجلس الأمن، وبعد أن تفاجأ المصرين بزيارة احمد الخطيب مستشار العاهل السعودي لزيارة سد النهضة الأثيوبي المهدد لحصة مصر من مياه النيل، وعلى اثر ما حدث في مصر من تفجير للكنيسة البطرسيه ورفض مجلس التعاون تورط قطر في هذه الكارثة، عندها ردت وزاره الخارجية المصرية بان قطر تمول وتدرب جماعات وقيادات الإخوان المسلمين المقيمين بقطر.

كما أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على موقف مصر على العلاقات والروابط التي تربط مصر بالدول العربية الشقيقة، كما أكد شكري أن مصر قطعت العلاقات بينها وبين إيران منذ25 عاما ولم تربها أي علاقات سياسيه أو تجاريه، وفى الوقت التي تخلت فيه بعض دول الخليج عن دعمها لمصر أكد عبد الله أن الدول الخليجية تعمل على توطيد العلاقة بينها وبين مصر ولا يوجد أي تخلى عن مصر في الوقت الحالي.

شبكةعيونالإخبارية

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