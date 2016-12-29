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تأجيل دعوى إلغاء حظر النشر في قضية «الجهاز المركزي»

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تأجيل دعوى إلغاء حظر النشر في قضية «الجهاز المركزي» تأجيل دعوى إلغاء حظر النشر في قضية «الجهاز المركزي»

أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامى على أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر فى قضية تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن حجم الفساد فى ، لجلسة ٢ مارس المقبل، واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام.

كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارًا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم الفساد فى مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.

وأعلنت النيابة العامة، فى بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام فى القضية رقم 75 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد.

 

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