أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ضبط خلية إرهابية بالشرقية

Google+ Print
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ضبط خلية إرهابية بالشرقية موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ضبط خلية إرهابية بالشرقية

>

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ضبط خلية إرهابية بالشرقية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

 

 

 

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام رئيس النيابة بحبس "س.ف" ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار بعدما سددت له طعنة نافذة فى الصدر، بسبب خلافات على مصاريف المنزل.

 

 

 

 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 9 أشخاص من المتهمين بارتكاب مذبحة قرية الزيدية بأوسيم، والتى راح ضحيتها 4 أشخاص نتيجة إطلاق الرصاص عليهم بسبب خصومة ثأرية، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. 

 

 

 

 

أعلنت الإدارة العامة للمرور، استمرار التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة لاستكمال أعمال إنشاء نفق سيارات التسعين الجنوبى حتى 26 يناير المقبل.

 

 

 

 

طالب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيراً إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.

 

 

 

 

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، القبض على 5 من أعضاء خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى، مقيمين بمدينة العاشر وضبط بحوزتهم أسلحة ومطبوعات.

 

 

 

 

تمكنت مباحث قسم شرطة نويبع بجنوب سيناء من ضبط 500 لفافة من مخدر البانجو وزنت طن، فى إطار ملاحقات الأجهزة الأمنية لتجار المخدرات قبل احتفالات رأس السنة.

 

 

 

 

كشف الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة، وأن خرائط الطقس تؤكد استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والتي ظهرت بشكل ملحوظ علي محافظة الإسكندرية نظرا لتراكمها بالشوارع حتي يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

 

 

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى وسكرتارية خالد إسماعيل، على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل ابنة خالته "منة" 9 سنوات، بعد فشله فى اغتصابها، وتهديدها بفضح أمره لأسرتها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365