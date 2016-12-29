موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ضبط خلية إرهابية بالشرقية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ضبط خلية إرهابية بالشرقية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام رئيس النيابة بحبس "س.ف" ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار بعدما سددت له طعنة نافذة فى الصدر، بسبب خلافات على مصاريف المنزل.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 9 أشخاص من المتهمين بارتكاب مذبحة قرية الزيدية بأوسيم، والتى راح ضحيتها 4 أشخاص نتيجة إطلاق الرصاص عليهم بسبب خصومة ثأرية، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، استمرار التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة لاستكمال أعمال إنشاء نفق سيارات التسعين الجنوبى حتى 26 يناير المقبل.

طالب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيراً إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، القبض على 5 من أعضاء خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى، مقيمين بمدينة العاشر وضبط بحوزتهم أسلحة ومطبوعات.

تمكنت مباحث قسم شرطة نويبع بجنوب سيناء من ضبط 500 لفافة من مخدر البانجو وزنت طن، فى إطار ملاحقات الأجهزة الأمنية لتجار المخدرات قبل احتفالات رأس السنة.

كشف الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة، وأن خرائط الطقس تؤكد استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والتي ظهرت بشكل ملحوظ علي محافظة الإسكندرية نظرا لتراكمها بالشوارع حتي يوم الثلاثاء المقبل.

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى وسكرتارية خالد إسماعيل، على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل ابنة خالته "منة" 9 سنوات، بعد فشله فى اغتصابها، وتهديدها بفضح أمره لأسرتها.