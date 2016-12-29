تجديد حبس مدير مشتريات مجلس الدولة واثنين آخرين 15 يوما فى قضية الرشوة

كتب محمود نصر وأمنية الموجى

قرر قاضى المعارضات الجزئى بمحكمة جنح السلام أول، تجديد حبس كلا جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين، وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة.

وكانت النيابة خلال التحقيقات واجهت المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضى جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقى المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية التى عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله، والتى كان قد تحصل عليها فى صورة رشوة .

وتضمنت المضبوطات محل التحقيقات فى تلك القضية مع المتهمين: قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

وتواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية والاستماع إلى كافة أطرافها وشهودها.