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وقف دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

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وقف دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي وقف دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

القرضاوى

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بوقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمود حسين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية لخيانة الدولة المصرية وانتمائه لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة لمدة شهر.

وعقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد عايد.

وكان سمير صبرى المحامي قد أقام الدعوى القضائية رقم ٢٤٧٣٦/ ٣٠٠٠١ لسنة ٦٨، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن القرضاوي، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، التي اتهم خلالها الجيش المصري بقتل شعبه، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، فهو لم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري.

وأضاف، أنه دعا على إثر هذا إلى ضرورة التدخل الأجنبي في ، في دعوة تحريض، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسستين العسكرية والشرطية.

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