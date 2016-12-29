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دبلوماسي روسي يرفض الخضوع لإجراءات التفتيش بمطار القاهرة

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دبلوماسي روسي يرفض الخضوع لإجراءات التفتيش بمطار القاهرة دبلوماسي روسي يرفض الخضوع لإجراءات التفتيش بمطار القاهرة

أرشيفية

 

رفض دبلوماسى بالقنصلية الروسية فى البحر الأحمر، الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة، لتأمين الركاب وحقائبهم لدى سفره إلى الغردقة، وآثار أزمة بمطار القاهرة الدولي، تدخل علي أثرها مكتب الخارجية بالمطار وأقنعه بضرورة الالتزام بالتعليمات.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة للطيران المتجهة إلى الغردقة، تقدم دبلوماسى بالقنصلية الروسية فى الغردقة للسفر، وأثناء الدخول لصالة السفر رفض التفتيش، كما رفض خلع الحذاء ووضعه على جهاز فحص الحقائب بالأشعة، وتم الاتصال بمكتب الخارجية بالمطار، حيث طالب الدبلوماسي بالخضوع لإجراءات الأمن لضمان سلامة وأمن الركاب، واقتنع الدبلوماسى الروسى ووافق على الإجراءات الأمنية.

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