روسيا وإيران وتركيا يتفقون على بقاء الأسد رئيسًا لسوريا

قال تقرير روسى نشرته وكالة “سبوتنيك”، أن روسيا وتركيا وإيران توصلوا إلى اتفاق يضمن بقاء بشار الأسد فى موقع رئيس الجمهورية على الأقل للأعوام القليلة المقبلة، كما يتضمن هذا الاتفاق وقف العمليات القتالية فى سوريا.

ويذكر أن ناطق الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف رفض أمس الأربعاء، التعليق على هذا الموضوع قائلًا إنه لا يملك معلومات عن اتفاق روسى تركى إيرانى.

وأفادت مراسلة “سبوتنيك” اليوم الخميس، أن وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو قال على شبكة التلفزيون إن “أنقرة تسعى إلى وقف شامل لإطلاق النار فى سوريا قبل نهاية العام”، مشيرًا إلى “أننا وروسيا مستعدون لضمان الهدنة”.