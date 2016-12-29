سياحه أسيوط تنظم ندوات بالمدارس لتنميه الوعى السياح والاثري لدي الطلاب

أسيوط - ضحا صالح

نظمت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط عدد من ندوات التوعية الاثرية والسياحية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم من أجل زيادة الوعي السياحي لدى الطلاب.

وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ان المحافظة تحرص علي تنميه الوعي السياحي والاثري لدي طلاب المدارس باقامة عدد من الندوات بمختلف مدارس بهدف تعريف الطلاب بالسياحة واهميتها الاقتصادية وشرح تاريخ المحافظة وتوضيح المعالم السياحية والاثرية بالمحافظة وتنمية السلوك الفردي لدي الطالب وزرع قيمة الانتماء لديه.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة انه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة لعقد ندوات توعية سياحية لطلاب المدارس وشرح أهمية المناطق الأثرية والتاريخية إلى جانب عرض فيلم تسجيلى عن المحافظة يلقى الضوء على المعالم السياحية بها ونشر الوعي السياحي بين الطلاب مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط في هذا المجال وسعيه المستمر من أجل النهوض بالنشاط السياحي.

وأشار عثمان الحسيني مديرالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة إلى انه تم إلقاء محاضرات لمدة أسبوع بعدة إدارات تعليمية وتضم (البداري – الغنايم – القوصية – ديروط) وتمت مناقشة المعوقات التي تواجه السياحة وكيفية إزالتها والعمل علي تنميتها وكيفية استغلال المناطق الأثرية والترويج لها وشارك بها العديد من الطلاب بمختلف الأعمار بالإضافة إلي مشاركة العاملين بالمدارس موضحا انه تم عرض فيلم تسجيلي عن أسيوط ومعالمها السياحية كما تم توزيع نسخ من الفيلم للأخصائيين الاجتماعيين والطلاب.

وأضاف عثمان أن الهيئة مستمرة في تنظيم الندوات والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات في مراحل التعليم المختلفة خلال أوقات الدراسة والعطلات الرسمية بالتنسيق مع إدارة السياحة بالديوان العام والهيئة المصرية لتنشيط السياحي وجامعة أسيوط ومديرية التربية والتعليم وتكثيف برامج التوعية لهم.