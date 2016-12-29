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«نقيب الصيادلة»: الرصيد الدوائي أوشك علي النفاذ بسبب شركات الأدوية

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«نقيب الصيادلة»: الرصيد الدوائي أوشك علي النفاذ بسبب شركات الأدوية «نقيب الصيادلة»: الرصيد الدوائي أوشك علي النفاذ بسبب شركات الأدوية

الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة

طالب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيراً إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.

وقال عبيد ، فى بيان صحفى ، أن عددًا من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة وصفها ب” خفافيش الظلام “، بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.

وشدد نقيب الصيادلة ، على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية علي الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة، والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافي لديهم من الأدوية.

وأوضح أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرارتسعيرة عادلة لا عشوائية،إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذًا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.

 

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