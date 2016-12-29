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الرئاسة: بوتين يجدد عزم موسكو استئناف الرحلات إلى القاهرة قريبا

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الرئاسة: بوتين يجدد عزم موسكو استئناف الرحلات إلى القاهرة قريبا الرئاسة: بوتين يجدد عزم موسكو استئناف الرحلات إلى القاهرة قريبا

بوتين والسيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين ولأسر الضحايا فى حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية الأسبوع الماضى.

ومن جانبه عبر الرئيس بوتين عن شكره وتقديره للرئيس ؛ مشيراً إلى تميز العلاقات المصرية الروسية على المستويين الرسمى والشعبى.

وتم خلال الاتصال الهاتفى تأكيد الاستمرار فى العمل على تطوير التعاون المشترك فى المجالات المختلفة، والذى يكتسب أهمية مضاعفة خلال المرحلة الراهنة بالنظر إلى التحديات التى تواجه البلدين.

وفى هذا الإطار أكد الرئيس بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو فى القريب العاجل.

كما تم خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمتين السورية والليبية، حيث تم الاتفاق بين الرئيسين على تعزيز العمل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، واستمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حول سبل مواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع المتغيرة فى المنطقة والعالم.

 

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