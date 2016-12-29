تنقلات إعلامى 2017: معتز إلى onlive..وزهرة لنجوم fm..ورضوان وكمال والحصري إلى dmc

تقرير- إنجي لطفي

يشهد عام 2017، حركة تنقلات لمجموعة من الإعلاميين، من مختلف القنوات الفضائية، حيث رصدت وكالة ONA، أبرز حركة تنقلات الإعلاميين ذهبت إلى النهار، وقناتي dmc العامة وdmc news الإخبارية، وراديو 90 90، ونجوم FM ومنها:

حيث ينتقل الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح إلى قناة on live، بعدما كان يشارك في تقديم حلقات أسبوعية من برنامج ” 90 دقيقة” على شاشة المحور، فيما انضمت الإعلامية أسماء يوسف مؤخرًا إلى شاشة on live لتشارك في تقديم برنامج ” صباح ON”، بعدما كانت تشارك في تقديم برنامج “عسل أبيض” على شاشة TEN، بجانب انتقالالإعلامي رامي رضوان إلى شاشة dmc العامة، وراديو 90 90 ببرامج صباحية، بعدما كان يشارك في تقديم برنامج ” البيت بيتك” على شاشة TEN.

أما الإعلامية إيمان الحصري فستنتقل إلى شاشة dmc العامة لتقديم برنامج توك شو مسائي مع الإعلامي أسامة كمال، بعدما كانت تقدم برنامج ” 90 دقيقة” على شاشة المحور، فيما ينتقل الإعلامي أسامة كمال إلى شاشة dmc العامة ليشارك الإعلامية إيمان الحصري تقديم برنامج التوك شو المسائي، بعدما كان يقدم برنامج” القاهرة 360″ على شاشة القاهرة والناس، بينما تنضم الإعلامية داليا أشرف إلى شاشة dmc العامة لتشارك في تقديم البرنامج الصباحي مع الإعلامي رامي رضوان، بعدما كانت تشارك في تقديم برنامج ” نهار جديد” على شاشة النهار one.

أما الإعلامي محمد عبد الرحمن فينضم إلى شاشة dmc news الإخبارية، بعدما كان يقدم برنامج “حديث الساعة” على شاشة cbc اكسترا، فيما ينضم الإعلامي عمرو خليل إلى شاشة dmc news الإخبارية، بعدما كان يقدم برنامج ” والله اعلم “على شاشة cbc اكسترا، بينما ينضم الإعلامي أحمد بشتو إلى شاشة dmc news الإخبارية، بعدما كان يقدم برنامج” السوق” على قناة الغد.

أما الإعلامي حساني بشير فينضم إلى شاشة dmc news الإخبارية، بعدما كان يقدم النشرة الإخبارية على شاشة on live، وعن الإعلامية مروة صبري فتعاقدت مع راديو 90 90 ويشاركها الإذاعي حسام عصام ، بعدما كانت تقدم برنامج “صباح الورد” على شاشة TEN.

فيما تعاقدت الإذاعية زهرة رامي مع راديو نجوم FM، لتقديم “قعدة مزيكا”، كما تشارك الإذاعي مروان قدري في تقديم برنامج” عيش صباحك”، بعدما كانت تقدم برنامجها” ابدأ يومك” على راديو هيتس FM، بينما تنضم الإعلامية منى عبد الوهاب إلى شاشة النهار one، للمشاركة في تقديم برنامج اجتماعي مع مجموعة من الإعلاميين جاري الاستقرار عن أسمائهم، بعدما كانت تقدم ” مصارحة حرة” على شاشة TEN.