تمثال «سرقت» يستقبل السائحين بمطار القاهرة الدولي

(أ.ش.أ)

وصل إلى مبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اليوم، نموذج لتمثال المعبودة “سرقت”،إحدى الإلهات الحاميات الأربعة اللائي يفردن أذرعهن لحماية المقصورة الذهبية لأحشاء الملك توت عنخ آمون، والذي انتهت وحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار من تنفيذه لإهداءه لوزارة الطيران المدني.

وأوضح المدير التنفيذي لوحدة النماذج و المستنسخات الأثرية بالوزارة عمرو الطيبي، في تصريح اليوم، أن هذا النموذج الأثري سيستقبل المسافرين كخطوة نحو تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك في إطار حرص وزارة الآثار على التعاون مع وزارتي الطيران المدني والسياحة ،على حد سواء بما يخدم بعضهما البعض للنهوض بحركة السياحة من جديد.

وأضاف الطيبي، أن النموج مصنوع من البوليستر المذهب بارتفاع 4 أمتار تقريبًا، واستغرق تنفيذه نحو شهرين متكاملين بوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالقلعة، موضحًا أن اختيار هذا التمثال جاء لما له من دلالة أثرية وفنية عالية، حيث يصور المعبودة ” سرقت ” فى هيئة سيدة يعلو رأسها عقرب، والتى عرفت منذ عصر الأسرة الأولى، وتأكد دورها كرمز للحماية في نصوص الأهرام.