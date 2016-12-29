أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تمثال «سرقت» يستقبل السائحين بمطار القاهرة الدولي

Google+ Print
تمثال «سرقت» يستقبل السائحين بمطار القاهرة الدولي تمثال «سرقت» يستقبل السائحين بمطار القاهرة الدولي

سرقت

(أ.ش.أ)

وصل إلى مبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اليوم، نموذج لتمثال المعبودة “سرقت”،إحدى الإلهات الحاميات الأربعة اللائي يفردن أذرعهن لحماية المقصورة الذهبية لأحشاء الملك توت عنخ آمون، والذي انتهت وحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار من تنفيذه لإهداءه لوزارة الطيران المدني.

وأوضح المدير التنفيذي لوحدة النماذج و المستنسخات الأثرية بالوزارة عمرو الطيبي، في تصريح اليوم، أن هذا النموذج الأثري سيستقبل المسافرين كخطوة نحو تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى ، وذلك في إطار حرص وزارة الآثار على التعاون مع وزارتي الطيران المدني والسياحة ،على حد سواء بما يخدم بعضهما البعض للنهوض بحركة السياحة من جديد.

وأضاف الطيبي، أن النموج مصنوع من البوليستر المذهب بارتفاع 4 أمتار تقريبًا، واستغرق تنفيذه نحو شهرين متكاملين بوحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالقلعة، موضحًا أن اختيار هذا التمثال جاء لما له من دلالة أثرية وفنية عالية، حيث يصور المعبودة ” سرقت ” فى هيئة سيدة يعلو رأسها عقرب، والتى عرفت منذ عصر الأسرة الأولى، وتأكد دورها كرمز للحماية في نصوص الأهرام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "

السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "