الإسماعيلى يختار 20 لاعبا لمواجهة الاتحاد وخضر يستبعد جبرين

كتب سليمان النقر و نانسى القاضى

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، قائمة فريقه التى ستخوض لقاء الاتحاد السكندرى غداً الجمعة، فى ختام لقاءات الدور الأول من مسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة 20 لاعباً وهم محمد عواد ومحمد مجدى فى حراسة المرمى وباهر المحمدى وشريف عبدالفضيل وشريف حازم ومحمود حمد وبهاء مجدى فى خط الدفاع وحسنى عبدربه ومحمد فتحى وعماد حمدى ومحمود متولى وعمر الوحش وكريم بامبو وأحمد جمال وخالد عيد وإبراهيم حسن ومحمد أبوالمجد "بوشا" فى خط الوسط وشكرى نجيب وأحمد الصعيدى ووليد عطية فى خط الهجوم.

واستبعد خضر كلا من محمد صبحى وأيمن رجب وسعد حسنى وأحمد هانى وعمرو حسين وسامح عبدالفضيل ومحمد عادل جمعة وتوريك جبرين ومحمود عبدالعزيز وأحمد صالح "وزة" وعمورى عبدالفتاح.

يذكر أن لقاء الإسماعيلى أمام الاتحاد ستكون الأخيرة لأشرف خضر مديرا فنيا لفريق الدراويش بعد التعاقد مع التشيكى فرانز استركا لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة.