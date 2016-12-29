بالصور..«صدى البلد» تحتفل برأس السنة مع محمد رمضان وسومة وشذا وحسام حبيب

كتبت – إنجي لطفي

تحتفل قناة صدى البلد بأعياد رأس السنة الجديدة، حيث تبدأ الاحتفالية فى الثامنة مساء السبت المقبل، من خلال استديو خاص من تقديم أحمد موسى، ودينا رامز، وأحمد شوبير، ورشا مجدي.

وتستضيف القناة الفنان محمد رمضان فى لقاء خاص عن مسيرته الفنية، والنجاحات التى تحققت فى الأعوام الأخيرة، ولا سيما مسلسل أبن حلال، والأسطورة، ويكشف رمضان عن أسرار وكواليس خاصة عن حياته ونشاتها.

فيما تستضيف القناة المطرب حسام حبيب، والفنانتين شذا، و سوما، وباقة من أجمل اغانيهم وسط اجواء احتفالية بالعام الجديد، بجانب أبطال مسلسل ” النص الثانى ” من إنتاج قناة صدى البلد، وهم رنا سماحة، مصطفى أبو سريع، وانتصار، ومها أبو عوف، وسامى مغاورى، وحجاج عبدالعظيم، و إخراج وائل فهمى عبدالحميد والمؤلف أحمد صبحى.

وفى فقرة رياضية خاصة، يستضيف الكابتن أحمد شوبير أبطال مصر فى مختلف الألعاب، والذين حققوا ميداليات أوليمبية وبطولات عالمية، ففى رياضة الإسكواش يحل بطل العالم كريم عبد الجواد، والحاصلة على الميدلية البرونزية بدورة الألعاب الأوليمبية، وبطلة التايكوندو هداية ملاك وبطل رفع الأثقال محمد.