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بالصور.مركز تسوق بالصين يضع بمدخله تمثالا لديك ضخم يشبه “دونالد ترامب”

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بالصور.مركز تسوق بالصين يضع بمدخله تمثالا لديك ضخم يشبه “دونالد ترامب” بالصور.مركز تسوق بالصين يضع بمدخله تمثالا لديك ضخم يشبه “دونالد ترامب”

إنتقاما من الرئيس الأمريكى “دونالد ”،قام أحد مراكز التسوق فى شمال الصين بوضع تمثالا عملاقا لديك قريب الشبه به،وخاصة بتسريحة شعره الشهيرة.
> المركز الذى يقع في وسط مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي ،حسبما قال ملكه”شينغ يانغ”.
> قال انه بصدد تقديم سلسلسة منتجات تسخر من “ترامب” ،حيث قال مالكه “شينغ يانغ”، “اعتقد ان الديك لطيف جدا ومضحك، وتصفيفة الشعر والحواجب تبدو كثيرا مثل دونالد ترامب، وأنا واثق من أنه سيؤدي إلى جذب الكثير من الزبائن”.
> يذكر ان “ترامب” إعتاد على شن هجوما حادا على الصين ،منذ باية حملته الإنتخابية وحتى فوزه،وهو مارد عليه الصينيون بالسخرية منه،حيث سبق وروجوا لصورة دجاجه تحمل ايضا نفس تسريحة شعره.

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