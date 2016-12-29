لميس الحديدي تسجل حلقة “رأس السنة” في قصر المانسترلي

كتبت- إنجي لطفي

سجلت الإعلامية، لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة”، على شاشة CBC، حلقة خاصة من داخل قصر المانسترلي، بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة.

وشهدت ظهور الحلقة يسرا، ومدحت العدل، أنوشكا، وإلهام شاهين، ودرة، وأحمد فهمي، وعلى ربيع، أمينة خليل، والشيف الشربيني، ونجلاء الشرشابي، ونجلاء بدر، وهنا شيحة، والسينارست محمد حفظي، وفريق عمل SNL بالعربية، وناهد السباعي، وسيد رجب، بالإضافة إلى غناء الفنان مدحت صالح، والمطرب الشعبي محمود الليثي.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة، يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساء، وتستمر لمدة ثلاث ساعات، بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة.