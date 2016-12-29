بالصور..«مساء القاهرة» يحتفل بعام على نجاحه ويعرض حصاد 2016

كتبت – إنجي لطفي

احتفلت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج” مساء القاهرة”، على شاشة TEN، بمرور عام على نجاح البرنامج، فيما استضاف البرنامج الفنانة حنان ماضي لتشارك الاحتفال بميلاد انطلاقه.

كما عرض البرنامج حصاد “مساءالقاهرة” في ٢٠١٦، وجاء أبرزها تغطية البرنامج عقد الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، وتصريحات من المستشار السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولقاء حصري مع السفير الأمريكي بالقاهرة، كما عرض البرنامج حلقة مسجلة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير.

كما أطلق البرنامج عدة مبادرات مثل: “قاطع المستورد – ادعم المحلي” ، أيضا مبادرة” تعالوا نخفض الفيزيتا”، وإطلاق مبادرة” القوافل الطبية”.