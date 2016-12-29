3 سيناريوهات أهلاوية لمواجهة "عصيان" جون أنطوى

كتب محمد عراقى

فى خطوة مفاجئة سافر الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى لمسقط رأسه غانا، بعد خروجه من قائمة فريقه التى تواجه الزمالك مساء اليوم الخميس فى الجولة الـ17 من بطولة الدورى العام.

البعض فسر سفر أنطوى على أنه هروب تمهيداً للخضوع للكشف الطبى فى أحد الأندية، عقب تأكد اللاعب من رفع اسمه من القائمة الحمراء، بعد الاقتراب من التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر.

أنطوى أكد لإدارة ناديه أنه لم يهرب بعد سفره لبلاده مشددا على أنه يتواجد حاليا مع أسرته لقضاء أعياد الميلاد معهم مضيفاً أن كل ما فى الأمر أنه فاض به الكيل ويمر بحالة نفسية سيئة بعد استبعاده من المباريات طوال الفترة الأخيرة، رغم اجتهاده فى التدريبات، مؤكداً أنه سيحجز تذاكر العودة للقاهرة بحيث يعود بعد أسبوع من الآن لبحث مستقبله مع الإدارة الحمراء، موضحا أنه لاعب محترف ويعرف حقوقه وواجباته جيدا.

الأهلى يضع 3 سيناريوهات لحل أزمة أنطوى أولها إبرام التعاقد مع لاعب محلى فى المكان الشاغر الوحيد بالقائمة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وبالتالى يُمكن الإبقاء على المهاجم الغانى حتى نهاية الموسم.

السيناريو الثانى هو النجاح فى إيجاد عرض إعارة جيد لأنطوى حتى نهاية الموسم وبالتالى يخرج اللاعب ويعود بعد انتهاء إعارته ويكون قد استعاد كامل لياقته البدنية والفنية خاصة وأن هناك اتجاها داخل القلعة الحمراء للموافقة على رحيل واحد من الثنائى التونسى على معلول والنيجيرى أجاى بنهاية الموسم حال تلقى أحدهم عرضا مغريا.

السيناريو الثالث هو تقديم شكوى ضد اللاعب فى الفيفا حال عدم عودته فى الموعد المحدد لإثبات أن اللاعب تمرد على النادى ولا يحق له الحصول على باقى قيمه عقده.