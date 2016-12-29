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موعد مباراة الزمالك والأهلي 29 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك والأهلي 29 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة الزمالك والأهلي 29 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتبت ندى مجاهد

يلتقى اليوم الخميس فريق الزمالك مع الأهلى على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز، وفيما يلى موعد المباراة والقنوات الناقلة..

 

موعد مباراة الزمالك والأهلي

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء على بتروسبورت (ملعب الزمالك)، ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 42 نقطة، يحتل بها صدارة جدول المسابقة المحلية، أما الأبيض فيأتى فى المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تنقل قناتا on sport وnile sport مباراة الزمالك والأهلي اليوم مع وجود أستوديوهات تحليلية قبل وبعد انطلاق المباراة.


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