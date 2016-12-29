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القمة "113" ليست الوحيدة بين الأهلى والزمالك اليوم

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القمة "113" ليست الوحيدة بين الأهلى والزمالك اليوم القمة "113" ليست الوحيدة بين الأهلى والزمالك اليوم

>كتبت ــ ندى مجاهد

يشهد اليوم الخميس 3 مواجهات بين الأهلى والزمالك فى كرة القدم واليد، من بينها اللقاء المرتقب بين القطبين فى الأسبوع السابع عشر بالدورى الممتاز سيقام فى السابعة من مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ويحظى بالاهتمام الأكبر من الجماهير ومسئولى الناديين.

 

كما يصطدم ناشئو الأهلى مع الزمالك فى دورى 2002  فى دورى الجمهورية لكرة القدم بملعب الأحمر بمدينة نصر، والذى سيكون فوز أى من الفريقين تفاؤلا للجماهير قبل قمة الكبار.

وعلى صعيد كرة اليد يقام أيضا اليوم ديربى فى الواحدة ظهرا بين الأبيض والأحمر مواليد 2000 لكرة اليد على صالة الأحمر بالجزيرة .


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