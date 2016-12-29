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مدير أمن المنيا يبحث خطط تأمين الكناس خلال رأس السنة

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مدير أمن المنيا يبحث خطط تأمين الكناس خلال رأس السنة مدير أمن المنيا يبحث خطط تأمين الكناس خلال رأس السنة

>المنيا – حسن عبد الغفار

عقد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إجتماعا بحضور نائب المدير ومدير إدارة البحث الجنائي ومساعدي المدير للأمن العام والشئون المالية والادارية والوحدات والشرطة المتخصصة مع مأموري الاقسام والمراكز والمرور وقوات الأمن والحماية المدنية  وذلك لاستعراض الاستعدادات والخطط الامنية بشان تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

وأثني مدير الأمن علي الاداء خلال الفترة الماضية وطالبهم  أن يقدموا القدوة والمثل ويحققوا التواصل الجيد مع الضباط والأفراد والتعرف علي مشكلاتهم الاجتماعية وتذليل العقبات امامهم.

وناقش مدير الأمن تقييم الفترة الماضية ومراجعة الخطط الامنية السابقة للوقوف علي مدي ملائمتها للظروف الراهنة ودور كل جهة في تأمين دور العبادة الكنائس والمطرانيات خلال الاحتفالات.


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