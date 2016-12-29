القبض على ممرض بتهمة تخزين 10 آلاف علبة دواء بالمرج لبيعها عقب زيادة الأسعار

وجه رجال مباحث القاهرة ضربة قوية لتجار الأدوية، بعد أن تمكنوا من ضبط ممرض يقوم بتخزين الأدوية داخل شقة مفروشة بمنطقة المرج، وتم ضبط بداخلها أكثر من 10 آلاف علبة دواء وكمية من الكراتين التى تحوى على مستلزمات المستشفيات، واعترف بتخزينها بقصد طرحها للبيع عقب زيادة أسعار الأدوية خلال شهر يناير 2017 وللاستفادة من فروق الأسعار.

البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات مفادها أن “عاطف م ع” 36 سنة ممرض ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، ويقوم بتخزين كمية كبيرة من العقاقير الطبية بشقة مفروشة كائنه بالمنطقة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة واستهدافه فى مأمورية وأمكن ضبطه وبتفتيش الشقة في مامورية بالتعاون مع وزارة الصحة عثر بداخلها على 10487 علبة عقاقير طبية مختلفة الأنواع عبارة عن 6 علب قاسترك و 100 علبة أتور 40 مم و 500 علبة سوليوكو تيف و75 علبة بيروليك و20 علبة بتنسى سى و200 علبة لازكليس و25 علبة لاكسرلات و42 علبة فادكولين و60 علبة سبفنراكسون و32 علبة سبيرو فلوكساسين و700 علبة مريزوك و12 علبة ليبوتور و20 علبة فوار رانى و40 علبة أسبوسيد و80 علبة استيل ستيامين و45 علبة كرفوزين و20 علبة كاليوتات و 10 علب جاسا يوفيل و10 علب فروسيد و30 علبة مغلصمات و40 علبة مفرش طبى، و2 كرتونة سنتر لين و120 علبة ميدالجييل و20 علبة كابرون و15 علبة فياردربسج و 20 علبة فولترين و2 علبة مرشبة ميرافين و6 كراتين سالوسين و3 كرتونة ماسك أكسجين.

كما تم ضبط مستلزمات طبية خاصة بالمستشفيات عبارة عن 3 كراتين مناديل ورقية و6 كراتين كتر طبى و1 كرتونة وصلة وريد و1 كرتونة اكترود و 3 كراتين سرنجة و1 كرتونة شاش فزلين و30 علبة بكر بلاستر.

وبمواجهته اعترف بتخزين المضبوطات لصالح لإحدى الشركات الطبية لإدارة وإنشاء المستشفيات ملك كلا من “عبير ف م” 30 سنة، و”رجاء م ا” 51 سنة، بقصد طرحها للبيع عقب زيادة أسعار الأدوية خلال شهر يناير 2017م وللاستفادة من فروق الأسعار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.