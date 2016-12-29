كندة علوش عن عمرو يوسف: «كل البنات بتحبه.. وهو ما بيحب حدا غيري»

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إنها تعلم أن معجبات زوجها الفنان عمرو يوسف كثيرات لكنه يحبها هي فقط.

وعلقت “علوش” على فيديو نشرته الفنانة الشعبية بوسى بعد غنائها “كل البنات بتحبك” في حفل عيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، بعدما أعادت نشر الفيديو قائلة: ”أى بعرف يا بوسى أن كل البنات بتحبو، بس هو ما بيحب حدا غيرى.. وهايدا الزلمة Amr Youssef إلى أنا وبس”.

وكانت بوسى نشرت فيديو من احتفال عمرو يوسف بعيد ميلاده، بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أمس وهى تغنى له أغنية “كل البنات بتحبك”.