قتلى وجرحى جراء غارات للنظام السوري على ريف دمشق

(أ.ش.أ)

شن الطيران الحربي السوري، غارات على مدينة دوما بريف دمشق الشرقي، ومنطقة وادي بردى في الريف الغربي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأوضح رئيس الهيئة الطبية في منطقة وادي بردى، الدكتور حسام رجب، إن ثلاثة مقاتلين من الفصائل قتلوا وجرح نحو 14 مدنيًا ومقاتلًا حالاتهم متفاوتة ، بقصف للطيران المروحي وآخر مدفعي وصاروخي للنظام على قرى وادي بردى.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مدنيًا قتل وجرح آخرين بينهم متطوع من الدفاع المدني، إثر قصف لطائرات الحربية السورية على قرى بسيمة ودير مقرن وعين الفيجة، إضافة لإلقاء الطيران المروحي 24 برميلًا متفجرًا.

وكان جيش العزة التابع للمعارضة السورية أعلن أن كتيبة المدفعية والصواريخ التابعة له، قصفت مراكز تدريب لمتطوعين في قوات النظام بحي الميدان في العاصمة السورية (دمشق).