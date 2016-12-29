الإعدام لشاب قتل «طفلة» بعد فشله في اغتصابها

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى وسكرتارية خالد إسماعيل، تصديقًا على قرار فضيلة المفتى بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل ابنة خالته “منة” 9 سنوات، بعد فشله فى اغتصابها، وتهديدها بفضح أمره لأسرتها.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى بالشرقية، إخطار من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبو كبير، يفيد بلاغاً بالعثور على “منة. م. م” 9 سنوات، مقتولة خلف منزلها بكفر الشوبكى دائرة المركز بعد يومين من اختفائها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى قيام “محمد ع ع أ ع ” 23 سنة عاطل ومقيم كفر الشوبكى، نجل خالة الطفلة، وشقيقته متزوجة من “أحمد” شقيق الطفلة، بارتكاب الواقعة، باستدراج الطفلة إلى مسكنه للتعدى عليها فى شهر رمضان، وعندما هددته الطفلة بفضح أمره وأنها ستخبر أسرتها، قام بتكميم فمها وتوثقيها من يدها ورجليها وخنقها، وتركها عنده فى شقته بالطابق الرابع من العصر حتى أذان الفجر، وبعد ساعات من اختفائها عن المنزل، وبعد الفجر تخلص منها على بعد 15 مترا من منزله، وتبين من تحريات مباحث أبو كبير برئاسة الرائد محمد فاضل رئيس مباحث المركز، أن المتهم لم يتمكن من التعدى جنسيا على الطفلة، وأنه تخلص منها خشية فضح أمره عند أسرة الطفلة.

وكشفت التحقيقات أن آخر مشاهدة للطفلة كانت مع المتهم، فتم ضبط المتهم وانهار واعترف بالواقعة.