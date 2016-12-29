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تأجيل تظلم «نائب عام الإخوان » على منعه من السفر لـ 24 إبريل

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تأجيل تظلم «نائب عام الإخوان » على منعه من السفر لـ 24 إبريل تأجيل تظلم «نائب عام الإخوان » على منعه من السفر لـ 24 إبريل

طلعت عبد الله إبراهيم

قررت منذ قليل الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم اليوم الخميس، تأجيل نظر التظلم المقدم من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر لجلسة24 أبريل المقبل لضم المفردات.

وشهدت جلسة اليوم تغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن حضور الجلسة، بينما حضر دفاعه، الذى دفع بعدم اختصاص قاضى التحقيق فى إصدار قرارات المنع من السفر.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل قد أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيا من السفر، حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائى.

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