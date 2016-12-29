«أبو الغيط» يلتقي وزيرة التضامن لبحث عقد مؤتمر الإرهاب بشرم الشيخ

اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشؤؤون الاجتماعية العرب، مع أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، للتشاور حول عقد المؤتمر الجارى الإعداد له حول الإرهاب بالعالم العربى، تحت عنوان “الأسباب والمعالجات”، والمقرر عقده بشرم الشيخ يومى 27 و 28 فبراير المقبل.

ويهدف المؤتمر تحليل الأسباب الاجتماعية المؤدية للتطرف والإرهاب والآثار الناتجة عنه وسبل التصدى له.

وكان وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أقروا فى اجتماعهم السنوى بالقاهرة، عقد المؤتمر بشرم الشيخ، مع تكليف غادة والى بتوجيه الدعوة للأمين العام للجامعة العربية للمشاركة بالمؤتمر.