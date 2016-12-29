حبس مشرفة دار أيتام عامين لتعذيبها الأطفال بالكى بالنار بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، الخميس، برئاسة المستشار رامى عرائس وأمانة سر أحمد أبو السعود بحبس مشرفة دار أيتام عامين بتهمة تعذيب الأطفال وكيهم بالنار.

كانت نيابة أول نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب أحالت مشرفة دار أيتام للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعدما ثبت من تقرير الطب الشرعى أن الطفلة “رشا” 7 سنوات تعرضت للتعذيب بالكى بالنار أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، وأن التقرير يتماشى مع رواية الأطفال.

وقالت الضحية، التى تبلع من العمر 6 سنوات، إن المشرفة كانت تقيم حفلات ضرب وتعذيب للأطفال وكانت تعاقبهم بحرقهم بالنار، وضربهم بالعصا بعد تجريدهم من ملابسهم.