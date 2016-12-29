وزيرة التعاون الدولى توقع بروتوكول إنشاء مزرعة بواحة الداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مزرعة الثروة الحيوانية بمدينة الخارجة خلال زيارتها لمحافظة الوادى الجديد لتوزيع أرباح المشروع برفقة نيفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومحمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة "مصر الخير حيث تقوم الوزيرة بتوقيع بروتوكول إنشاء مزرعة بواحة الداخلة بدعم من مؤسسة مصر الخير.

وأكدت الوزيرة دعم الحكومة لمشروعات الشباب بالتعاون مع الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعى للتنمية مشيرة إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد تنفيذ عدة مشروعات تنموية لتشغيل وتدريب الشباب.

كما تفقدت وزيرة التعاون الدولى والوفد المرافق لها، مجمع التمور بمدينة الخارجة والذى يعتبر أكبر مجمع لانتاج وتصنيع التمور والذى تم انشائه عام 1963 م ثم تحول عام 2010م إلى مجمع تمور الوادي الجديد بمنحة من وزارة التعاون الدولي بقيمة 20 مليون جنيه لتطوير صناعة البلح بالمحافظة حيث تفقدت الوزيرة مراحل إنتاج التمور وتصنيعه وخطوط إنتاج دبس البلح والأنواع المختلفة لمنتجات التمور.

وتبلغ الطاقة الانتاجية للمجمع حوالى 5000 طن كل عام ويتم تصنيع 1500 طن خلال موسم الحصاد حيث يتكون المجمع من مصنعين الاول لتصنيع وتعبئة البلح والمصنع الثاني هو مصنع عسل البلح والذي تم انشاؤه بمنحة وزارة التعاون الدولي بقيمة 5 مليون جنيه .