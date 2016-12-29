أهالى قرية الشيخ والى بالداخلة: أبو قردان قضى على أكثر من 200 نخلة

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

ناشد أهالى قرية الشيخ والى التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، المختصين بقطاع الزراعة ورئاسة مركز الداخلة، بسرعة التدخل للحد من انتشار ظاهرة غزو طائر أبو قردان لمزارع النخيل بالقرية، والتى اتخذها وكرا للمبيت فيها بأعداد تتجاوز الآلاف، وهو ما تسبب فى تدمير محصول عدد كبير من النخيل، بما لا يقل عن 200 نخلة دون تدخل من المسئولين.

و تسبب الطائر فى جفاف الأشجار، وتوقف إثمارها مع تزايد أعداده بصورة كبيرة وهى ظاهرة بيئية غريبة على القرية، رغم أن هذا الطائر معروف عنه أنه صديق للفلاح، إلا أن اتخاذه النخيل كمبيت له تسبب فى قتلها، فى الوقت الذى تدخل المسئولون فيه لمعالجة تلك الظاهرة، بتقليم الأشجار وإزالة أعشاش الطيور وإجبارها على المغادرة، بعد أن شوهت أرضيات الميدان والحوائط القريبة.

وقال إبراهيم حنفى يوسف، أحد سكان القرية لليوم السابع أن طائر ابو قردان تسبب فى تدمير مساحات كبيرة من مزارع النخيل فى القرية، و التى تعتبر امتدادا مباشرا لمدينة موط، باعتبارها أقرب تجمع سكنى للمدينة، ولا يليق أن يظل هذا المنظر قائما دون تدخل من شئون البيئة أو الإدارة الزراعية لحل تلك المشكلة، وإنقاذ النخيل من سيطرة طائر أبو قردان عليها بأعداد هائلة وفى تزايد مستمر .

وأضاف يوسف، أن كميات المخلفات الناجمة عن النخيل والقمامة المتراكمة، تسبب لهم ازعاج شديد لما تجلبه من حشرات وزواحف على المواطنين، حيث أنه يستعد لفتح فرن مدعم بالقرب من تلك المنطقة ولا يعرف سبب تجاهل المسئولين لتك المنطقة، مما يزيد من استياء المواطنين بسبب عدم التدخل لإزالة المخلفات، أو ابعاد الطيور الضارة للنخيل .