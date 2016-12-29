إحالة 3 أطباء بمستشفى إيتاي البارود العام للمحاكمة التأديبية بسبب «سيلفي العمليات»

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من ” ع.أ ” أخصائي النساء والتوليد بمستشفى إيتاي البارود العام و “أ.س” طبيب امتياز و” أ.أ” طبيب مقيم بذات المستشفى للمحاكمة التأديبية، لأنهم في شهر نوفمبر 2016 بمقر عملهم بمستشفى إيتاي البارود العام ظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفتهم ولم يلتزموا بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

وكانت تحقيقات نيابة إيتاي البارود التي باشرها الأستاذ محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة بأشراف المستشار سمير الشباسى مدير النيابة قد انتهت لاقترافهم الجرائم التأديبية التالي:

طلب ” ع.أ ” اخصائي النساء والتوليد بمستشفى إيتاي البارود العام من ” أ. أ” طبيب مقيم بمستشفى إيتاي البارود العام التقاط صور ومكنه من ذلك من خلال هاتفه المحمول داخل غرفة عمليات مستشفى إيتاي البارود العام يوم 24/11/2016 أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية ونشر تلك الصورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” رغم ظهور عورة المريضة بالصورة .

وطلب من “ع.ا” طبيب امتياز بمستشفى باب الشعرية الجامعي ومنتدب لمستشفى إيتاي البارود العام التقاط صورة أخرى له من خلال هاتفه المحمول أثناء إجرائه عملية ولادة بإحدى المستشفيات الخاصة ونشر تلك الصور كذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني أ.س” طبيب امتياز بمستشفى إيتاي البارود العام ظهوره بالصورة التي تم التقاطها للمتهم الأول يوم 24/11/2016 بغرفة عمليات مستشفى إيتاي البارود العام والتي ظهرت فيها عورة المريضة التي تجرى لها عملية الولادة.

> وأسندت النيابة للثالث في تقرير الاتهام قام بالتقاط الصورة المشار إليها للأول والثاني في 24/11/2016، كما انتهت النيابة لمجازاة “ع.ا” طبيب امتياز بمستشفى باب الشعرية الجامعي ومنتدب لمستشفى إيتاي البارود العام التقط صورة بهاتف الأول سلفي وظهر معه فيها أثناء إحدى عمليات الولادة بإحدى المستشفيات الخاصة.

و طلبت النيابة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته تحقيقا للردع العام والخاص.