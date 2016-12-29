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افتتاح مهرجان «الأيام الثقافي» بمشاركة 60 دار مصرية بالبحرين

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افتتاح مهرجان «الأيام الثقافي» بمشاركة 60 دار مصرية بالبحرين افتتاح مهرجان «الأيام الثقافي» بمشاركة 60 دار مصرية بالبحرين

جانب من المهرجان

(أ.ش.أ)

افتتحت  فعاليات مهرجان “الأيام الثقافي للكتاب” الثالث والعشرين في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، بمشاركة أكثر من 60 دار نشر مصرية، و225 دار نشر عربية وأجنبية، وتستمر فاعلياته حتى السابع من يناير.

وأكد غسان المؤمني رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أن المشاركة المصرية في المهرجان متميزة، مضيفًا أن أكثر من 60 دار نشر مصرية مشاركة في دورة المهرجان هذا العام، مشيرًا إلى أن على رأس المشاركين المصريين المركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

وتشمل قائمة دور النشر المصرية المشاركة في المهرجان المقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمنامة: الشروق ونهضة ومؤسسة حورس الدولية وناس والوادي وارتقاء والمطبوعات الجامعية ومركز الشرق وسنابل.

وأوضح محمد عبدالقومي، المسؤول بجناح المركز القومي للترجمة، أن الجناح يضم 191 إصدارًا حديثًا في شتى المجالات، منها الأدب والتاريخ والسياسة واللغات.

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