إزالة 17 حالة تعد وطرح 5 طن من المواد الغذائية بأبوقرقاص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا، من تنفيذ عدد 17 قرار إزالة علي ارض أملاك صرف وأراضي زراعية، وذلك خلال احدي حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بهدف الحفاظ علي ارض أملاك الدولة ورقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ،إن الحملة أسفرت عن إزالة 16حالة تعدي ارض أملاك صرف منها 13 حالة بقرية جريس و 3 حالات أخري بناء مخالف ( عشش ) بعزبة الشماس بالإضافة الي إزالة حالة تعدي علي ارض زراعية بقرية منتوت بمساحة 12 سهم.

وفي إطار تخفيف المعاناة علي الجماهير وتوفير السلع الغذائية للمواطنين وبيعها بأسعار مخفضة ، اكد رئيس المركز ان الوحدة المحلية قامت بطرح وبيع 5 طن مواد غذائية ( سكر – ارز ) وذلك من خلال منافذ الوحدة المحلية.

تمكنت إدارة تموين مغاغة بالمنيا ، من ضبط وتحرير عدد 56 محضر تمويني وذلك خلال احدي الحملات التفتيشية التي تنظمها الوحدة المحلية بهدف ضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس ومتابعة حركة الأسواق و الأسعار في المحلات التجارية والمخابز والوقوف على مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات التموينية.

قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالف للمخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات مابين ( عدم نظافة أدوات العجن ، عدم الاحتفاظ بالسجل التجاري ، التوقف عن التشغيل بدون أعذار ) بالإضافة إلي تحرير 20 محضر مخالف في قطاع الأسواق والأنشطة المختلفة.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بطرح وبيع 2 طن من المواد الغذائية ( سكر ـ أرز) وعدد 170 كيلو من الدواجن وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار. أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن طرح وبيع عدد 2 طن مواد غذائية ( سكر- أرز ) وعدد 24 كيلو من الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

قال محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، ان الوحدة المحلية تمكنت من إزالة عدد 19 حالة تعدي علي الارض الزراعية بمساحة 23 قيراط منها 9 حالات (إصلاح زراعي) بقرية ابا البلد بمساحة 15 قيراط و 10 حالات تعدي بقرية طنبدي بمساحة 8 قيراط.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية برفع 2240 م3 من القمامة والمخلفات الصلبة منها 2116 م3 بالمدينة و 124 م3 بالقرى وذلك خلال متابعة حالة النظافة اليومية علي مستوي المركز والقري التابعة له للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن طرح وبيع عدد 2 طن مواد غذائية ( سكر- أرز ) وعدد 24 كيلو من الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار .

قال محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، ان الوحدة المحلية تمكنت من إزالة عدد 19 حالة تعدي علي الارض الزراعية بمساحة 23 قيراط منها 9 حالات (إصلاح زراعي) بقرية ابا البلد بمساحة 15 قيراط و 10 حالات تعدي بقرية طنبدي بمساحة 8 قيراط.