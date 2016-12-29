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«مصر للطيران» تطالب الركاب بالتواجد قبل إقلاع الرحلات بوقت كافي بسبب الكريسماس

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«مصر للطيران» تطالب الركاب بالتواجد قبل إقلاع الرحلات بوقت كافي بسبب الكريسماس «مصر للطيران» تطالب الركاب بالتواجد قبل إقلاع الرحلات بوقت كافي بسبب الكريسماس

للطيران

 

طالبت شركة مصر للطيران الركاب بضرورة الالتزام بالحضور في مواعيد الرحلات المدونة على تذاكر السفر، مع ضرورة التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات على الأقل، وذلك بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين على الأقل للرحلات الداخلية.

وقالت الشركة، في بيان لها، أن كثافة التشغيل التي تشهدها المطارات المصرية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع سفر الركاب لقضاء أجازات رأس السنة وأعياد الكريسماس، في عدد من المدن الدولية أو الداخلية وما ترتب على ذلك من زحام وتكدسات في المطارات المصرية، لذلك طالبت الشركة الركاب بضرورة التواجد قبل اقلاع الرحلات بوقت كافي، حتى يتمكن المسافرون من إنهاء إجراءاتهم فى سهولة ويســر.

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