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طلعت زكريا يستأنف تصوير «حليمو» الأسبوع المقبل

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طلعت زكريا يستأنف تصوير «حليمو» الأسبوع المقبل طلعت زكريا يستأنف تصوير «حليمو» الأسبوع المقبل

طلعت-زكريا

(أ.ش.أ)

يستأنف الفنان طلعت زكريا،الأسبوع المقبل، تصوير فيلمه الجديد “حليمو أسطورة الشواطئ”، حيث سيتم تصوير يومين بالقاهرة الأسبوع المقبل، لينتقل بعد ذلك فريق العمل إلى مدينة الغردقة لاستكمال التصوير لمدة أسبوع كامل، وبذلك ننتهي من تصوير العمل بشكل كامل.

وكان القائمون على فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” قد قرروا تأجيل تصوير العمل لأجل غير مسمى، وذلك بعدما تعرض مخرجه محمد سعيد لأزمة قلبية،غير أنه تماثل حاليًا للشفاء.

الفيلم بطولة طلعت زكريا، وريم البارودى، وبيومى فؤاد، والراقصة دينا، وكريم أبو زيد، ونرمين ماهر، ورامى غيط، وخالد حمزاوى، ومن تأليف محمد فاضل، ومن إخراج محمد سعيد.

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