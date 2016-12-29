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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة

ميناء الدخيلة – الاسكندرية

(أ.ش.أ)

قررت هيئة ميناء الإسكندرية إعادة فتح مينائى بوغازي والدخيلة، أمام حركة الملاحة بعد هدوء سرعة الرياح.

وكانت سلطات ميناء الإسكندرية قد قررت إغلاق البوغازين منذ مساء أمس، نتيجة سوء حالة الطقس، وحرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وصرح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إنه تقرر السماح للسفن والبواخر بمغادرة الميناء والدخول والرسو علي الأرصفة لتفريغ حمولاتها وفقًا لأولوية التراكي.

ويذكر أن الإسكندرية تتعرض منذ أسبوع لطقس سيئ وهطول أمطار متواصل.

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