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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحم أكثر من مائة مستوطن يهودى، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، عبر مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة فى رحاب المسجد وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من المستوطنين حاول أداء طقوس وصلوات، وايماءات وحركات لشعائر تلمودية فى المسجد، غير أن حراس المسجد تصدوا لها، فى الوقت الذى عبر فيه مصلون عن احتجاجاتهم على هذه الاقتحامات وما يصاحبها من جولات استفزازية بهتافات التكبير.

وكانت عصابات المستوطنين نظمت - الليلة الماضية - مسيرة استفزازية فى القدس القديمة سبقها فعاليات تلمودية فى سوق القطانين المُفضى إلى المسجد الأقصى المبارك، وسط هتافات عنصرية تدعو لإقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى وتدعو لقتل وطرد الفلسطينيين، وذلك وسط حراسة قوات الاحتلال.


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