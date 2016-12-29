إجراء مناورات بحرية إيرانية فى مياه الخليج الشهر المقبل

أعلن نائب القائد العام لقوات الجيش الإيرانى، العميد أحمد رضا بوردستان، أن المناورات الاستراتيجية للقوة البحرية التابعة للجيش الإيرانى ستجرى خلال الشهر المقبل، فى مياه الخليج أو بحر عمان.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن العميد أحمد رضا بوردستان قال فى تصريح صحفى، بعد انتهاء مناورات “مدافعو سماء الولاية 7″ للدفاع الجوى، إنه نظرًا لمساحة منطقة المناورات والإجراءات المتخذة، فأنه تم تحقيق كافة الأهداف المحددة مسبقا فى هذه المناورات.

وأضاف بوردستان، أن التضامن والتعاون بين الوحدات المستقرة فى منطقة المناورات، أدى إلى إزالة النقائص السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة للدفاع عن سماء البلاد.

وفيما يتعلق بموضوع تطوير المعدات والطاقات الدفاعية للبلاد فى المستقبل، قال “من المؤكد أن الجيش سيقوم بتعزيز قدراته الدفاعية لتتناسب مع مختلف التهديدات”.