السادات مشيدا برفض الكنيسة للقانون الأميركي لترميم الكنائس : «موقف وطني ليس بجديد»

أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، بموقف الكنيسة الأرثوذكسية المصرية الرافض لأي مشروع قانون أميركي لترميم الكنائس المصرية المتضررة.

> واعتبر السادات في بيان صادر عنه اليوم، أن موقف الكنيسة المصرية هذا ليس بجديد على مواقفها الوطنية الخالدة والتاريخية التي قطعت الطريق من خلالها على كل ما حاول التدخل في شئون مصر الداخلية وبث الفتنة الطائفية والفرقة بين عنصري الأمة المسيحيين والمسلمين.

> وشدد السادات على أن ترميم الكنائس المتضررة لن يتم إلا بأموال وأيدي مصرية خالصة، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل حاليا على ترميم الكنيسة البطرسية وغيرها من الكنائس التي طالتها أيدي الإرهاب الخسيسة.

> ووجه السادات رسالة لأعداء الوطن بأن مصر محفوظة ومستقرة وأن وحدة شعبها لن تتزعزع بأي محاولات خبيثة لضرب الكنائس أو إشعال الفتن عبر الحوادث الإرهابية.

> وفي سياق متصل، هنأ السادات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط المصريين بأعياد الميلاد المجيدة متمنيا مزيدا من الحب والإخاء بين أبناء الشعب المصري.