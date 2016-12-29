ننشر أسماء ضحايا حادث طريق مصر إسكندرية الزراعى بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى

حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين أمام مدينة قها بطريق مصر إسكندرية الزراعى بمحافظة القليوبية، المتوفيون هم "محمد عبد العزيز إبرهيم" بمحافظة ميت غمر، و"أحمد جودة" بمحافظة القليوبية، والمصابون هم "محمد عبد الرحيم مصاب بكسور، و"أحمد سعيد السيد" مصاب بسحجات ويتلقون العلاج اللازم بمستشفى طوخ.

كان طريق مصر إسكندرية الزراعى شهد صباح اليوم "الخميس" مصرع شخصين وأصيب اثنان آخران، نتيجة اصطدام سيارتين نقل على طريق "مصر – الإسكندرية" الزراعى أمام مدينة قها، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى طوخ العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم.

وتلقى اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة المركبات، وإزالة حطام الحادث.