مصرع عامل سقط من أعلى شجرة أثناء تقليمها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل فى بداية العقد الخامس من العمر مصرعه على إثر سقوطه من أعلى شجره بناحية نجع الصايم دائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحى أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز سوهاج يفيد بوفاة عامل عقب سقوطه من أعلى شجرة أثناء قيامه بتقليمها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم هانى صقر مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج أنه أثناء قيام الرفاعى مخيمر عبد الظاهر عقل 51 سنة عامل ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة المركز بتقليم إحدى الأشجار بذات الناحية اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، وبسؤال نجل شقيق المتوفى 27 حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 43 أحوال المركز اليوم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.