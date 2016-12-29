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حزب الاستقلال المغربى يقدم اعتذارا لموريتانيا بسبب تصريحات أمينه العام

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حزب الاستقلال المغربى يقدم اعتذارا لموريتانيا بسبب تصريحات أمينه العام حزب الاستقلال المغربى يقدم اعتذارا لموريتانيا بسبب تصريحات أمينه العام

>الرباط (أ ش أ)

قدم حزب الاستقلال المغربى، اعتذارا للدولة الموريتانية، عما سماه "سوء الفهم"، بسبب تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط، الأخيرة، حول موريتانيا عندما قال إنها "أرضا مغربية"، مهاجما فى الوقت ذاته من أسماهم "الصيادون فى المياه العكرة".

وجاء فى بيان الاعتذار، الذى أوردته جريدة (العلم) المغربية اليوم الخميس، قوله: "نحن على يقين أن ظن الصيادين فى المياه العكرة سيخيب من جديد"، فى إشارة إلى أن الاعتذار الذى قدمه للدولة الموريتانية وشعبها بسبب تصريحات الأمين العام حميد شباط، ستفوت الفرصة على من يريد أن يستغل هذه التصريحات لتسميم العلاقة بين المغرب وموريتانيا.

وفى مسع للتهدئة أجرى العاهل المغربى محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، كما أوفد رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران إلى موريتانيا الذى أكد أن تصريحات شباط "غير مسئولة".

ولم تفت الفرصة دون أن يؤكد ذات الحزب، أن ما قاله شباط فى النازلة التى حصل بشأنها سوء تفاهم "كان عبارة عن حديث الأمين العام عن سياق تاريخى مضى وولى".


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