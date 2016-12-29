طرح 6 قطع أراضٍ للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بأنشطة خدمية فى مدينة دمياط الجديدة

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه سيتم طرح 6 قطع أراضٍ بأنشطة خدمية للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى + مظروف مالى)، وهى: قطعة 10 بمركز الحى الثانى، بنشاط تجارى – إدارى، بمساحة 700 م2 تقريباً، وقطعة 68 بمركز الحى الرابع، بنشاط سكنى – تجارى، بمساحة 360 م2 تقريباً، وقطعة (37/4) مسلسل رقم 2 وسط المدينة، بنشاط تجارى – إدارى – سكنى، بمساحة 630 م2 تقريباً، وقطعة (4، 5) المجاورة الخامسة بالحى الأول، بنشاط مشتل (معرض للزهور)، بمساحة 3500 م2 تقريباً، ومسلسل رقم 11 بمنطقة النوادى شمال الحى الثانى، بنشاط خدمة وتموين سيارات، بمساحة 5200 م2 تقريباً، ومسلسل رقم 7 بمركز الساحل، بنشاط تعليمى، بمساحة 4520 م2 تقريباً.