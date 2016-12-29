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القوات المسلحة العراقية تبدأ المرحلة الثانية من تحرير مدينة الموصل

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القوات المسلحة العراقية تبدأ المرحلة الثانية من تحرير مدينة الموصل القوات المسلحة العراقية تبدأ المرحلة الثانية من تحرير مدينة الموصل

>كتب - أحمد جمعة

بدأت القوات المسلحة العراقية، صباح الخميس، المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الموصل، لاستعادة محورها الشرقى من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وانطلقت المرحلة الأولى من معركة استعادة الموصل 17 أكتوبر الماضى، وتوقفت منذ أكثر من أسبوع، فى إطار الاستعدادات لاستكمال المرحلة الثانية من تحرير أحياء شرقى دجلة.

ويأتى استئناف العمليات بعد أكثر من أسبوع من توقفها، حيث أعادت القوات العراقية ترتيب صفوفها، لشن الهجوم على المدينة من جميع الأطراف.

ويعول العراق والتحالف على فتح جميع جبهات قتال فى مختلف الجهات، لتشتيت مقاومة "داعش" وإضعاف قدرته على شن هجمات مضادة.

 


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