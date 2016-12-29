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أمن الغربية يلقى القبض على شخص حاول اقتحام مجمع محاكم طنطا

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أمن الغربية يلقى القبض على شخص حاول اقتحام مجمع محاكم طنطا أمن الغربية يلقى القبض على شخص حاول اقتحام مجمع محاكم طنطا

> الغربية اسلام الخياط

حاول شخص اقتحام الكردون الأمنى، الخاص ببوابة مدخل مجمع المحاكم طنطا، مستقل سيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة، من قوة تأمين المجمع، بكدمات فى الوجه.

وتلقى اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد أبو العطا، قائد حرس مجمع محاكم طنطا، بهجوم أحد الأشخاص مستقلا سيارة ملاكى، على الكردون الأمنى الخاص ببوابة مدخل مجمع المحتكم من شارع المدرية اسفر عن إصابة أمين الشرطة "شريف النشار "من قوة تأمين المجمع بكدمات فى الوجه.

وتمكنت القوات من ايقافه قبل اجتياز الصدادات الحديدية المتواجدة أمام المدخل، وبتفتيشه لم يعثر معه على شئ، وأثناء القبض عليه كان يردد جملة "انا المهدى المنتظر"، تم التحفظ على المتهم وجار تحرير محضر بالواقعة.


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