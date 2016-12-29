قراران جمهوريان لإقامة مشروعات تنموية وبترولية بالبحر الأحمر وتوشكى

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 570 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 8587.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها فى المشروعات التنموية، وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها لـ20 موقعًا بمساحة 31.28 فدان داخل تلك المساحة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 571 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة المملوكة ملكية خاصة ناحية توشكى، ومحافظة أسوان لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة محطات تموين للمواد البترولية،ونشر القراران بالجريدة الرسمية.